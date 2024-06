Bühler & Bühler: Vasco Bickel neu in der Geschäftsleitung

Publiziert am 24.06.2024

Vasco Bickel habe in seiner beruflichen Laufbahn bereits vielfältige Erfahrungen in namhaften nationalen und internationalen Agenturen gesammelt, in fachlicher Hinsicht sowie als Führungspersönlichkeit und Ausbildner für junge Talente, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Seit Oktober 2022 arbeitet Bickel bei Bühler & Bühler als Creative Director. Gemeinsam mit Stephanie Geiger leitet er das neunköpfige Designteam. Nun wird Vasco Bickel Teil der Geschäftsleitung, wie die Agentur mitteilt.



«Der Schritt in die Geschäftsleitung war aufgrund seines Engagements und seiner überdurchschnittlichen Expertise als Senior Art Director wie auch als mitverantwortlicher Leiter des Designteams die logische Konsequenz», wird Raphael Bühler, CEO und Partner der Agentur, in der Mitteilung zitiert. (pd/nil)