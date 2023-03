Krisenkommunikatoren: Verband begrüsst neue Köpfe im Vorstand

Eckhard Baschek, Claudia Jenni und Roger Huber wurden an der Generalversammlung 2023 des Schweizer Verbands für Krisenkommunikation (VKK) als Nachfolger der ausscheidenden Patrick Suppiger, Bernhard Schneider und Manuela Höllinger einstimmig gewählt. «Ich gratuliere den neuen Vorstandsmitgliedern herzlich zur Wahl und bedanken mich schon jetzt für ihren Einsatz und ihr Engagement», wird VKK-Präsident Markus Baumgartner in einer Mitteilung zitiert.

Mit Claudia Jenni verstärkt laut Communiqué eine erfahrene Kommunikationsfachfrau den Vorstand. Mit Eckhard Baschek sei erstmals ein Journalist vertreten, und mit Roger Huber gebe der Gründungspräsident ein Comeback. Der Vorstand habe sich für die kommenden Monate vorgenommen, den Austausch unter den Mitgliedern zu verstärken und über aktuelle Vorfälle zu debattieren, den Fussabdruck in den sozialen Medien zu vergrössern und weitere Partnerschaften wie mit dem Leadership Campus der Schweizer Armee im letzten Jahr einzugehen. Baumgartner: «Als Kompetenzzentrum für Krisenkommunikation und Reputationsmanagement fördern wir den Austausch, das Netzwerk und die Weiterbildung. Die neuen Vorstandsmitglieder werden dazu einen wichtigen Beitrag leisten.»

Die neuen Vorstandsmitglieder

Claudia Jenni war von 1994 bis 2011 bei der Credit Suisse als PR-/Medienverantwortliche und Project Manager im Sportsponsoring tätig, dann für rund vier Jahre Öffentlichkeitsbeauftragte Stadtentwicklung der Stadt Winterthur und drei Jahre Mediensprecherin von Sanitas Krankenversicherung. Seit 2017 führt sie mit ihrer Geschäftspartnerin Christina Lamprecht in Zürich die Kommunikationsatelier, eine Agentur für Unternehmenskommunikation, Organisationsberatung und Arbeit mit Führungskräften und Teams. Dabei ist Krisenkommunikation ein grosser Teil ihrer strategischen und operativen Arbeit. Claudia Jenni hat unter anderem einen Master in Communication Management & Leadership der ZHAW, ist Certified PR & Communication Expert SAQ und zertifizierte Verwaltungsrätin.

Eckhard Baschek startete seine Karriere 1984 bei der Wirtschaftsredaktion der Ostschweiz. Von 1986 bis 1994 war er Mediensprecher beim Schweizerischen Roten Kreuz in St. Gallen. Dann arbeitete er als freier Journalist für Finanz und Wirtschaft, St. Galler Tagblatt und Weltwoche, bevor er als Redaktor für die Schweizer Versicherung und Schweizer Bank tätig war. Von 1994 bis 2008 wurde er Redaktor bei der Handelszeitung, zu der er 2016 als Co-Leiter des Ressorts Beilagen zurückgekehrt ist. Dazwischen war er für CSC Switzerland, Infel, K-Geld und Autentio tätig. Eckhard Baschek studierte internationale Beziehungen an der HSG St. Gallen und absolvierte die Diplom-Berufsausbildung zum Journalisten an der St. Galler Schule für Journalismus. Er war 2009 Gründungsmitglied des VKK.

Roger Huber war nach der kaufmännischen-Ausbildung für das St. Galler Tagblatt und als Wirtschaftsredaktor für die Tageszeitung Die Ostschweiz tätig. Danach arbeitete er beim ersten Privatfernsehen der Schweiz «European Business Channel» als Produzent und nach dessen Konkurs wechselte er zur Finanz und Wirtschaft. Von 1992 bis 1997 war er Journalist bei Cash/ Cash-TV und Development Manager für Ringier in Osteuropa. Danach gründete er die Huber Media Consulting GmbH. Er hatte Mandate unter anderem bei der UBS, Credit Suisse, Wincor Nixdorf, Bank Bär, Fujitsu Siemens oder Ex Libris (Buchpreisbindung). Er war 2009 Gründungspräsident des VKK. 2021 gründete er mit zwei weiteren Personen zusätzlich die Journalistenplattform inside-justiz.ch, deren Chefredaktor er ist. (pd/cbe)