Publiziert am 15.12.2025

Die neu gestaltete Agenturübersicht mit Filterfunktion ermöglicht Auftraggebenden, mit wenigen Klicks die passende Agentur nach Inhaberform, Kompetenzen, Zertifikaten oder Standort zu finden.

Das Stellenportal wiederum richtet sich an Nachwuchstalente und Fachkräfte, die sich für eine Karriere in einer führenden Schweizer Agentur interessieren.

Beide Tools fördern den direkten Austausch und machen die Qualität und die Vielfalt der LSA-Mitgliedsagenturen sichtbarer, schreibt der Branchenverband in einer Medienmitteilung.

Audrey Arnold, Geschäftsführerin LSA, kommentiert den Relaunch so: «Mit der neuen Website schaffen wir ein Schaufenster für Exzellenz in der Schweizer Kommunikationsbranche. Unser Ziel ist, Auftraggebende, Agenturen und Talente noch einfacher miteinander zu vernetzen – transparent, inspirierend und auf Augenhöhe.»

Neben den Kernfunktionen bietet die Website ein modernes, responsives Design mit klarer Struktur und einfacher Navigation. Ausserdem gibt es aktuelle Informationen zu Themen, Trends und Projekten in der Kommunikationsbranche,

Insgesamt soll die Site mehr Sichtbarkeit für die Mitgliedsagenturen, deren Kernkompetenzen und Qualitätsstandards bieten, heisst es in der Mitteilung. (pd/nil)