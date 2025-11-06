Keim Identity: Verband SVV wird digital frischer

Publiziert am 06.11.2025

Der Schweizerische Versicherungsverband (SVV) hat seinen Markenauftritt grundlegend erneuert. Der SVV fasst seine gesellschaftliche Mission in der Raison d'être «Risikosolidarität für eine starke Schweizer Gesellschaft und Wirtschaft» zusammen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das neue Markenzeichen wurde evolutionär weiterentwickelt und bleibt in seinen vier Sprachversionen erhalten. Das Quadrat als Gestaltungselement symbolisiert klare Standpunkte und durchzieht das gesamte Corporate Design. Frische Markenfarben und ein spielerischer Umgang mit Farbflächen schaffen einen abwechslungsreichen Auftritt.

Die überarbeitete Website verdeutlicht laut Communiqué die digitale Neuausrichtung des Verbandes. Sie bietet eine vereinfachte Navigation, eine KI-gestützte Suche und einen Artikeltypen-Filter für schnellen Zugang zu relevanten Inhalten und Dokumenten. Die Informationsarchitektur ist klar gegliedert, der visuelle Auftritt frisch und prägnant.

Der SVV vertritt demnach mit rund 70 Mitgliedern über 95 Prozent der in der Schweiz erwirtschafteten Versicherungsprämien.