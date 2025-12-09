Ad.X: Verkauf an Prospective Media Services

Publiziert am 09.12.2025

Die Ad.X AG verkauft per 1. Januar 2026 ihr Unternehmen an die Prospective Media Services AG. Das Zürcher Unternehmen, das sich auf die Ausschreibung von Stellenanzeigen spezialisiert hat, regelt damit seine Nachfolge, wie es in einer Mitteilung heisst.

Moreno Cavaliere, Inhaber der Ad.X AG, erklärt: «Wir freuen uns, mit dem Marktführer Prospective Media Services AG einen starken Partner gefunden zu haben, der unsere Werte teilt und die Zukunft unseres Unternehmens nachhaltig weiterentwickelt». Florent Morina, CEO der Prospective Media Services AG, ergänzt: «Wir übernehmen mit der Ad.X eine starke Marke sowie ein eingespieltes Team um Rinaldo Cavaliere. Zudem bleibt auch der langjährige Inhaber Moreno Cavaliere dem Verwaltungsrat erhalten. Damit ist die Kontinuität sichergestellt.»

Kundenbeziehungen, Dienstleistungen und die Marke Ad.X AG bleiben unverändert bestehen. Die Prospective Media Services AG, ein Unternehmen der Tom Talent Holding AG, ist Anbieter von Rekrutierungslösungen in der Schweiz mit Multiposting, Recruiting-Technologien, Beratung und Analysen. (pd/cbe)