Steidl Verlag: Verlagshaus in finanzieller Schieflage

Publiziert am 16.07.2026

Das renommierte deutsche Verlagshaus Steidl aus Göttingen hat mit einer finanziellen Schieflage zu kämpfen. Ein vorläufiges Insolvenzverfahren sei am vergangenen Freitag über das Vermögen der Steidl GmbH & Co. OHG eröffnet worden.

Das bestätigte jetzt das Amtsgericht Göttingen. Vorläufiger Insolvenzverwalter ist der Braunschweiger Rechtsanwalt Stefan Liese, nach Auskunft von dessen Büro geht es unter anderem um unbezahlte Sozialabgaben. Nach den Worten des Göttinger Arbeitsrechtlers Sascha John, der nach eigenen Angaben den Grossteil der Steidl-Mitarbeiter vertritt, sind noch mehrere Klagen offen.

1969 hatte der heute 75 Jahre alte Gerhard Steidl den Verlag gegründet. Dort erschienen zahlreiche Bücher bekannter Autoren, der Verlag hält seit 1993 die Weltrechte am Werk von Günter Grass. Dazu erschienen Fotobücher, das Programm versammelt laut Verlagsangaben «viele der renommiertesten zeitgenössischen Fotografen und Künstler», darunter Karl Lagerfeld.

Anwalt: In «erheblichem Masse» Gelder nicht oder verzögert bezahlt

John sagte, er vertrete seit eineinhalb Jahren eine Vielzahl von Mitarbeitern des Verlages, weil «in erheblichem Masse» Geld nicht bezahlt oder verzögert bezahlt worden sei. Teils seien fünf oder sechs Monatsgehälter offen geblieben. Fast immer sei es auf Zwangsvollstreckung hinausgelaufen, dann seien Zahlungen erfolgt.

Noch immer sei ein mittlerer bis hoher fünfstelliger Betrag an Netto-Lohnforderungen offen. Er habe mehrere Dutzend Verfahren geführt. Der öffentlich-rechtliche Sender NDR zitierte Steidl mit den Worten: «Die Zeiten sind sehr schlecht für das Buchgewerbe.» (sda/dpa)