Publiziert am 19.08.2026

Yeas hat im Auftrag der Grünenfelder & Affolter Treuhand AG deren Markenauftritt überarbeitet, wie die Werbeagentur mitteilt. Anlass war eine neue Partnerschaft im Unternehmen, die mit einem neuen Namen und einer Weiterentwicklung der bisherigen Positionierung einherging. Im Zentrum stand eine Weiterentwicklung der bestehenden Wahrnehmung, Positionierung und Kommunikation der Firma.

Im Rahmen des Projekts wurden Logo, Typografie sowie Bild- und Farbwelt überarbeitet. Die bisherige grüne Markenfarbe wurde beibehalten, jedoch zu einem dunkleren Grünton weiterentwickelt. Zudem wurde die Webseite des Unternehmens neu gestaltet und an den überarbeiteten Markenauftritt angepasst, mit dem Ziel einer klareren Struktur und einfacheren Navigation. (pd/spo)