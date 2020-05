Vontobel Asset Management ist ein aktiver Vermögensverwalter mit einem Multi-Boutique-Ansatz. International tätig, verfügt das Schweizer Unternehmen über 17 Standorte weltweit und beschäftigt mehr als 180 Anlagespezialisten.

Als externe Medienstelle ist Open up Ansprechpartner für Finanz- und Wirtschaftsjournalisten aus der ganzen Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst. Anhand von aktuellen Themen positioniert die Agentur gemeinsam mit ihrer Partner-Agentur FTC in Lausanne die nationalen und internationalen Spezialisten von Vontobel Asset Management für Expertengespräche und Fachbeiträge. Damit werde die Expertise des Vermögensverwalters in der Schweiz verstärkt sichtbar. Zudem berät Open up das Unternehmen bei der Auswahl geeigneter Themen sowie anderen Belangen in der Medienarbeit. (pd/cbe)