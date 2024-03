Furrerhugi: Véronique Haller wird Partnerin

Mit der Ernennung der ehemaligen Diplomatin Véronique Haller per 1. März 2024 verstärkt Furrerhugi sein Partnergremium, heisst es in einer Mitteilung. Haller begann ihre Karriere in Zürich in den Bereichen Steuerberatung und Sportmarketing. Sie entschied sich anschliessend für eine Laufbahn im diplomatischen Dienst. Während über 15 Jahren hatte sie verschiedene Führungspositionen in der Schweiz und im Ausland inne, unter anderem in Washington D.C. und in Pretoria. 2018 war sie persönliche Beraterin von Bundespräsident Alain Berset.



Die gebürtige Waadtländerin, die zweisprachig aufgewachsen ist und sich auf beiden Seiten der Saane zu Hause fühlt, kam 2023 zu Furrerhugi. Seither bringe sie ihre Expertise in zahlreiche nationale und internationale politische Dossiers ein, heisst es weiter. Sie könne dabei auf ihre umfassenden Kenntnisse und Erfahrungen der Mechanismen in Bundesbern und auf ihr weites und starkes Beziehungsnetz zurückgreifen.



Véronique Haller studierte Rechtswissenschaften in Zürich und Cambridge (Grossbritannien) und absolvierte kürzlich den MIT-Lehrgang für Führungskräfte in Leadership und künstlicher Intelligenz in den USA.



«Wir freuen uns sehr, mit Véronique Haller eine erfahrene und bestens vernetzte Strategin als Partnerin gewonnen zu haben und damit unser nationales Profil als führende Ansprechpartnerin in den Bereichen Public Affairs und Corporate Communications für die kommenden Jahren zusätzlich zu schärfen», wird Andreas Hugi, CEO und Managing Partner, zitiert. (pd/wid)