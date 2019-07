Smile: Versicherer ist mit den Kunden neu per Du

Seit der Gründung im Jahr 1994 verzichtet Smile bewusst auf Versicherungsvertreter und pflegt eine einfache und direkte Sprache. Zukünftig soll die Kommunikation noch mehr auf Augenhöhe erfolgen, weshalb Smile als erste Versicherung der Schweiz auf eine «Du-Kultur» wechselt. Diverse Tests im Frühling 2019 haben ergeben, dass das «Du» bei digital-affinen Kunden gut ankommt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nebst dem «Du» wurde auch der Markenauftritt überarbeitet. Den bestehenden Slogan «Gute Versicherung. Ganz einfach» entfällt. Die neue Tagline «Besser als deine Versicherung» soll die stärkere Differenzierung gegenüber klassischen Versicherungen unterstreichen.

Eine Vereinfachung des Logos (das «direct» entfällt) und eine neue Website runden den neuen Markenauftritt ab. Im Herbst 2019 ist die erste Online-, TV- und Plakatkampagne mit der neuen Text- und Bildwelt geplant.

Verantwortlich bei Smile: Pierangelo Campopiano (CEO), Markus Bucheli (Leiter Marketing & E-Commerce), Stefan Weber (Leiter Business Transformation), Joséphine Chamoulaud (Projektleiterin, Lead New Business), Rebecca Sigloch (Customer Process Manager), Jonathan Barreiro (Lead Business Development), Lucrezia Mazzola (Customer Experience Manager). Verantwortlich bei Helvetia: Detlev Ruprecht (Head of Front End Solutions), Armando Unholz (Head of Front End Solutions – CMS), Hilar Lütolf (Solution Architect), Tobias Jost (Software Engineer), Nikola Djuric (Praktikant / RE), Raphael Wirth (Software Engineer), Verantwortlich bei MP Technology: Patrick Pfister (Geschäftsleitung), Michel Mathis (Lead Project), André Bose Do Amaral (Mecenato). (pd/cbe)