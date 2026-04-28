Toblerone: Vicky Kummer wird Kommunikationschefin

Publiziert am 28.04.2026

Vicky Kummer bringt Erfahrung aus der FMCG- und Lebensmittelindustrie mit. Zuletzt war sie mehr als vier Jahre als Leiterin Unternehmenskommunikation beim Schweizer Unternehmen Planted tätig, wo sie ein Team mit Fokus auf PR und Government Affairs aufbaute. Davor war sie im Unternehmenskommunikationsteam von Lindt & Sprüngli für die globale Nachhaltigkeitskommunikation zuständig.

«Mit ihrer umfassenden Kommunikations- und Public Affairs Expertise ist Vicky Kummer die optimale Ergänzung unseres Toblerone Führungsteams, das aus der Schweiz heraus die lokalen und globalen Agenden der ikonischen Marke leitet», wird Iain Livingston, Präsident Toblerone & World Travel Retail, in einer Mitteilung zitiert.

Kummer selbst sagt: «Ich freue mich darauf, die Kommunikation und Public Affairs von Toblerone zu gestalten und unsere wertvollen Beziehungen zu Partnern und Stakeholdern in der Schweiz und weltweit weiter zu stärken.»

Die Personalie folgt auf die 65-Millionen-Franken-Investition in den Ausbau der Toblerone-Produktionsstätte in Bern, die im März 2026 unter Beteiligung von Bundesratspräsident Guy Parmelin eröffnet wurde. Rund 90 Prozent aller weltweit konsumierten Toblerone-Produkte werden in Bern hergestellt und in 120 Länder exportiert. (pd/cbe)