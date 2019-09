Seed: Videos für ZHAW und ETH ausgezeichnet

Absolventinnen und Absolventen der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) sollen sich zu mündigen Menschen entwickeln, die wertvolle Beiträge zur Lösung zentraler gesellschaftlicher Herausforderungen leisten. Auf dieser Grundlage hat Seed den Imagefilm «Denken ist der Anfang von Allem» kreiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Gestern wurde der Film an den Cannes Corporate Media & TV Awards in der Kategorie Imagefilme mit einem goldenen Delphin ausgezeichnet.

Einen silbernen Delphin in der Kategorie Corporate Videos durfte Seed für das Musikvideo «Real Master» für die ETH Zürich entgegennehmen. Der Clip richtet sich an potentielle Masterstudierende in aller Welt. (pd/lol)