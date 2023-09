Pinktank: Viel Liebe für Alters- und Pflegeheime

Seit über 35 Jahren konzentriert sich das Metier der Wenger Betriebs AG auf die professionelle Betreuung und Pflege von betagten Menschen. Die Trägerschaft von sechs Alters- und Pflegeinstitutionen in den Kantonen Bern und Zürich spürte in den letzten Jahren den grossen Druck des Fachkräftemangels. Wie glückt das Buhlen um Talente? Und wie gelingt es, gleichzeitig sowohl Fachkräfte wie auch Bewohnenden anzusprechen? Eine neue Positionierung war gefragt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Neben den mehreren Zielgruppen muss die neue Kommunikation die taktische Ebene abbilden und gleichzeitig für die einzelnen Standorte adaptierbar sein. Die Agentur Pinktank unterstützte die Wenger Betriebs AG bei der Erarbeitung der unverkennbaren DNA als Identifikationsmerkmal und der Ausarbeitung der neuen Kommunikation.

Aus der gemeinsamen Kreativarbeit entstand eine neue Story mit der Botschaft «Willkommen Lebensfreude». Visuell umgesetzt wurde die neue Story mit Handgesten von Teammitgliedern und Bewohnenden. Ausgegangen vom Handzeichen «High-Five» wurden in einem Fotoshooting diverse Gesten mit vielfältigen Botschaften visualisiert. Die unterschiedlichen Hände symbolisieren zugleich die Vielfalt und Individualität der Wenger-Betriebe.

Als Resultat wird das Bildmaterial für diverse neue Kommunikationsmittel wie beispielsweise die Webseite genutzt und präsentiert die Wenger Betriebs AG in einem neuen Design.

Verantwortlich bei Wenger Betriebs AG: Martina Zweiacker (Geschäftsleitung); verantwortlich bei bei Pinktank: Cordelia Hagi (Gesamtverantwortung), Rolf Kleeb (Projektleitung). (pd/cbe)