Nach den ersten Monaten im neuen Agenturhaus direkt am Zürichsee hätten sich Compresso, Stewards, Smilla und Zimmermann bestens eingelebt. Am 9. Mai luden die vier Agenturen zum Open House Event. In einem strassenfestartigen Setting mit Food- und Drink-Ständen sowie begleitet von Live-Sound konnten Kunden, Partner, Familie und Freunde die neue Location und ihre verschiedenen Bewohner kennenlernen. Die beiden Ankermieter des Agenturhauses – Compresso und Stewards – präsentierten den rund 300 Gästen auf ihre Dienstleistungen und Kompetenzen, heisst es in einer Mitteilung.







Im Erdgeschoss habe Stewards die Gäste mit einer «Promotorenwand» mit 220 Gesichtern überrascht. Sie versinnbildliche das riesige Repertoire an Promotoren, auf das Stewards zurückgreifen könne. Einen Stock höher beeindruckte der Bereich Compresso-Digital mit seinen Projekten und zeigte ausgewählte, Websites, die auf Screens erlebbar wurden. An einer «Strategie-Wall» durften die Gäste zu einem bestimmten strategischen Überthema einen Glückskeks ziehen und sich so an die strategische Kompetenzen des Compresso-Teams heranknabbern.

Auf einer Medien-Clipping-Wall präsentierte Compresso ein Potpourri von Artikeln aus der Lifestyle-, Wirtschafts- und Online-Presse, die alle durch das PR-Team initiiert worden seien. Compresso-Event stellte ihre Best-of-Projekte im Rahmen einer Audio- und Video-Vernissage vor. Zum Ende der Tour öffnete Compresso-Promotion für die anwesenden Gäste ihren Produkte-Tresor in Form eines Goodie-Bag-Erlebnisses. Während das Promotions-Team mit den Produkten Interessierten seine Kompetenzen näherbrachte, durften sich diese dabei gleich ihren persönlichen Goodie-Bag zusammenstellen.

Während des ganzen Events spielten verschiedene Live-Acts und hätten mit ihrem Sound die Menge dazu gebracht, die Gespräche für einige Minuten zu unterbrechen. Besonderes Highlight des Abends sei der Auftritt der Schweizer Band Baba Shrimps gewesen. (pd/log)