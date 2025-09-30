Publiziert am 30.09.2025

Ein Verhaltenskodex ist nur so gut, wie er von den Mitarbeitenden gelebt wird. Um den Code of Conduct bei Geberit zu verankern, hat Seed vier Animationsfilme realisiert, teilt die Agentur mit. Sie sollen Mitarbeitende dazu anregen, sich mit ihrem eigenen Verhalten auseinanderzusetzen und sich, wenn es darauf ankommt, korrekt zu verhalten.

Die vier Filme thematisieren Graubereiche: Kann eine freundliche Geste Bestechung sein? Wo fängt Mobbing an? Was ist sexuelle Belästigung? Mit kleinen Geschichten laden die Filme dazu ein, solche Graubereiche zu erkunden und das eigene Verhalten zu reflektieren.















Eine erste Umsetzung der Filme erfolgte bereits 2008. Die aktuellen Versionen basieren im Wesentlichen auf den ursprünglichen Clips, wurden aber formal auf die aktuellen Sehgewohnheiten adaptiert. Vollständig neu ist der Film zum Thema Phishing. Die Filme sind sprachneutral gestaltet, so dass sie von Geberit weltweit genutzt werden können. (pd/spo)