Publiziert am 12.06.2026

Die Zürcher Public Relations Gesellschaft (ZPRG) hat an ihrer Generalversammlung von Mittwoch vier neue Mitglieder in den Vorstand gewählt. Neu im Gremium sind Bettina Gebhardt (Inhaberin Kontx Kommunikation), Katrin Nesemann (Partnerin BoldtBPI), Nico Nabholz (Mediensprecher Helsana Versicherungen AG) und Michael Wirz (Chef Medien & Kommunikation, Stadtpolizei Winterthur).

Gleichzeitig wurden zwei langjährige Vorstandsmitglieder verabschiedet: Roland Baumann, Co-Leiter Themen in der Hochschulkommunikation der ETH Zürich, und Marie-Françoise Ruesch, Leiterin Marketing & Kommunikation von Platten Meilen. Der erneuerte Vorstand will die ZPRG als Plattform für fachlichen Austausch stärken und ihr Standing als führendes Netzwerk für Kommunikationsprofis weiter ausbauen. (pd/spo)