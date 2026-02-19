19.02.2026

Blue Sport

VIP Champions Night bietet Blick hinter die Kulissen

Drei Fussballfans gewannen einen exklusiven Abend bei Blue Sport. Sie erlebten live, wie eine Champions-League-Sendung produziert wird – und trafen das Moderationsteam persönlich.
Die Gewinner des Wettbewerbs plus Begleitpersonen mit Moderator Roman Kilchsperger (dritter von links) im Champions-League-Studio. (Bild: zVg/Blue Sport)
Publiziert am 19.02.2026

Der Swisscom-Bezahlsender hat erstmals eine VIP Champions Night durchgeführt. Gewinnerinnen und Gewinner eines Fotowettbewerbs erhielten Einblick in die TV-Produktion einer Champions-League-Sendung, wie Blue Sport in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Gäste trafen das Moderationsduo Roman Kilchsperger und Valentina Maceri sowie Blue-Sport-Experte Mladen Petric und den ehemaligen FC-Basel-Präsidenten Bernhard Heusler. Gewinnerin Tea übernahm während des Abends spontan Teile der Live-Moderation. Das Catering übernahmen Just Eat und Heineken.

«Mit der VIP Champions Night möchten wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zeigen, was Fussballfans normalerweise verborgen bleibt – den Blick hinter die Kulissen unserer Produktionen», sagt Claudia Lässer, CEO der Entertainment Programm AG. Gast Silvan wird mit den Worten zitiert: «Ab sofort schauen wir die Champions League mit anderen Augen.» (pd/nil)


