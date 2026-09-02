Yesss Film: Vitronic gibt sich einen neuen Namen

Publiziert am 02.09.2026

Die Vitronic AG firmiert ab sofort als Yesss Film AG. Markenstrategie, Markenauftritt und der neue Web-Auftritt wurden gemeinsam mit der Agentur Festland entwickelt. Die beiden Unternehmen verbindet laut Mitteilung eine langjährige Zusammenarbeit; für dieses Projekt habe man die Rollen getauscht, mit dem Filmstudio als Auftraggeber und der Agentur als Beauftragte.

Vitronic wurde 2004 gegründet und war zunächst auf Videotechnik und Elektronik spezialisiert. Mit der Zeit habe sich der Fokus des Unternehmens zunehmend auf Film verschoben, mit den Kernbereichen People Stories, Corporate Stories und Event Stories. Der neue Markenname Yesss Film soll laut Mitteilung die Fokussierung und die eigene Handschrift des Studios stärker zum Ausdruck bringen. (pd/spo)