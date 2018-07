Migros: «Vivai» ist am Ende

von Edith Hollenstein

Dies sei eine der Massnahmen aus dem Projekt «Fast Forward» des Migros-Genossenschafts-Bunds, über das vor einer Woche umfassend informiert wurde (persoenlich.com berichtete).

Wie es in einer Mitteilung heisst, bleibt die Redaktion bestehen, wird aber, wie der ganze Bereich Migros-Medien, in die neu geschaffene Kommunikationsdirektion des MGB integriert. Wie viele dieser Personen vor der Integration entlassen wurden oder werden, ist unklar. Der «Kleinreport» nannte am Donnerstag eine Zahl von 20 Kündigungen. Die Migros bestätigte diese Zahl bislang nicht. Mehrere konkrete Nachfragen von persoenlich.com blockte die Medienstelle ab. «Haben Sie bitte Verständnis, dass ich zum bereits Gesagten nichts mehr anzufügen habe», schrieb Sprecher Luzi Weber. Mit «bereits Gesagtem» meinte er die Informationen aus der Mitteilung vom letzten Freitag.

Vivai erschien seit 2009 sechsmal im Jahr auf Deutsch, Französisch und Italienisch und wurde als Beilage des Migros-Magazins und über verschiedene Migros-Kanäle distribuiert. Die letzte Ausgabe erscheint am 1. Oktober. Die Migros will die Themen Wellness und Nachhaltigkeit dafür künftig im «Migros-Magazin» berücksichtigten.

Als weitere Massnahme in «Fast Forward» reduziert die Migros das Werbebudget. Zudem spart sie, wie am Donnerstag Recherchen von persoenlich.com ergaben, in der Abteilung Marketing-Kommunikation zehn Stellen ein (persoenlich.com berichtete).