Publiziert am 28.05.2026

Konzeptioneller Ausgangspunkt war der Unternehmensname «Marsa», der im Arabischen Hafen oder Ankerplatz bedeutet. FS Parker nutzte diese Bedeutung als Leitidee und setzte dabei auf Brand Storytelling als verbindendes Prinzip zwischen Name, visueller Identität und Markenwirkung. Die Bildmarke greift die Form einer Klampe auf – ein Element aus der Schifffahrt, das für Halt und Verlässlichkeit steht.

«Gerade bei einem neu gegründeten Unternehmen geht es nicht nur darum, einen professionellen Auftritt zu schaffen», wird Andy Ernst, CEO von FS Parker, in einer Mitteilung zitiert. «Es geht darum, vom ersten Moment an Vertrauen aufzubauen.»

Art Director Toni Pihlaja erläutert die gestalterische Herausforderung: «Die Klampe als Symbol hat uns genau diese Balance ermöglicht: Sie steht für Halt, ist aber gleichzeitig reduziert, prägnant und flexibel einsetzbar.»

FS Parker begleitete Marsa von der strategischen Basis bis zur Realisation erster Anwendungen. (pd/cbe)