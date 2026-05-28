28.05.2026

FS Parker

Vom arabischen Hafenbegriff zur Treuhandmarke

Die Agentur hat für die neu gegründete Marsa Treuhand Anstalt einen ganzheitlichen Markenauftritt entwickelt – von der strategischen Leitidee über das Logo bis zu ersten Kommunikationsmitteln.
Publiziert am 28.05.2026

Konzeptioneller Ausgangspunkt war der Unternehmensname «Marsa», der im Arabischen Hafen oder Ankerplatz bedeutet. FS Parker nutzte diese Bedeutung als Leitidee und setzte dabei auf Brand Storytelling als verbindendes Prinzip zwischen Name, visueller Identität und Markenwirkung. Die Bildmarke greift die Form einer Klampe auf – ein Element aus der Schifffahrt, das für Halt und Verlässlichkeit steht.

«Gerade bei einem neu gegründeten Unternehmen geht es nicht nur darum, einen professionellen Auftritt zu schaffen», wird Andy Ernst, CEO von FS Parker, in einer Mitteilung zitiert. «Es geht darum, vom ersten Moment an Vertrauen aufzubauen.»

Art Director Toni Pihlaja erläutert die gestalterische Herausforderung: «Die Klampe als Symbol hat uns genau diese Balance ermöglicht: Sie steht für Halt, ist aber gleichzeitig reduziert, prägnant und flexibel einsetzbar.»

FS Parker begleitete Marsa von der strategischen Basis bis zur Realisation erster Anwendungen. (pd/cbe)


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE