Yeas: Vom Felsbrocken zur wandelbaren Marke

Publiziert am 22.07.2026

Der Auftrag umfasste die strategische Markenanalyse, die Positionierung sowie die Ausarbeitung der Brand Guidelines. Boulder ist in Flims ansässig und begleitet nach eigenen Angaben Unternehmen im alpinen Raum bei digitalen Projekten.

Laut Mitteilung sollte der neue Auftritt Stabilität und Orientierung vermitteln, ohne an Dynamik zu verlieren. Als gestalterischen Ausgangspunkt wählte Yeas den Felsbrocken als Bildidee: Die Bildmarke besteht aus organischen Formen, die an einen erodierten Stein erinnern sollen. Die Farbwelt ist auf wenige Töne reduziert, ergänzt durch Akzente in Orange.

Yeas übernahm den gesamten Prozess von der Markenanalyse bis zum fertigen Corporate Design, einschliesslich der Konzeption der Markenidentität und der Gestaltungselemente. (pd/cbe)