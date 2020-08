Nicht nur ein bewegendes Leben, sondern allem voran ein Leben voller Bewegung zeigt Swissmilk mit der Mini-Doku-Serie von Topathletinnen und Topathleten. «Life in Motion» porträtiert dabei unterschiedliche Sportarten mit Sportlerinnen und Sportlern aus den verschiedenen Regionen der Schweiz.

Die Protagonistinnen und Protagonisten werden hautnah begleitet und gewähren dabei einen ganz persönlichen Einblick in ihre Denkweise und den Umgang mit Druck, Erfolg, aber auch Niederlagen. Sie erzählen, wie sie zu ihrem Sport gekommen sind, wie sie trainieren, sich fit halten und welche Ernährung ihnen hilft, jeden Tag alles geben zu können. Insgesamt werden dieses Jahr sechs Filmportraits à jeweils drei Episoden produziert, heisst es in einer Mitteilung von Tasty Pictures.

Swissmilk setze sich dabei für eine gesunde und ausgewogene Ernährung ein, zu welcher auch Schweizer Milch und Milchprodukte gehören. Weiteres Ziel der Onlinekampagne ist es junge Erwachsene zu inspirieren und sie zu motivieren, sich vermehrt zu bewegen, heisst es weiter.

Die Filme werden auf YouTube geschaltet und über die aktuellen Social-Media-Kanäle gestreut. Zusätzlich werden die Filme in die Themenwelt «moove with swissmilk» in der Form von redaktionellen Beiträgen eingebunden.

Verantwortlich bei Swissmilk: Patrik Zurlinden (Abteilungsleiter Ernährung & Kulinarik, Gesamtverantwortung), Nadia Leuenberger (Projektleiterin Ernährung, Rezepte & Kulinarik); verantwortlich bei Tasty Pictures: Sean Fee (Director & DoP), Pascal Duschletta (Producer) Lea Fee (Executive Producer), Jürgen Kupka (Grading), Efentwell (Titel), Lawrence Greenwood & Ben Talbot-Dunn (Musik). (pd/cbe)