Publiziert am 02.10.2026

Hinter Brand Creator steht die Envision Finance Technologies AG mit Sitz in Immensee. Nutzerinnen und Nutzer geben ihre Geschäftsidee ein und lassen daraus mithilfe von künstlicher Intelligenz Namensvorschläge entwickeln. Anschliessend unterstützt die Plattform bei der Domainprüfung und bei einer ersten Einschätzung möglicher Markenrisiken. Diese Vorprüfung verbindet laut Website Abfragen im Schweizer Firmen- und Markenregister mit einer KI-gestützten Webrecherche. Am Ende stehen Logo, Farben und Typografie als verwendbare Gestaltungselemente, vom Anbieter Brand Kit genannt. Bisher waren dafür laut Mitteilung meist mehrere separate Werkzeuge nötig, etwa Namensgeneratoren, Domainanbieter, Markenregister und Designtools.

«Viele gute Geschäftsideen beginnen heute mit einem leeren Dokument und der Frage: Wie nennen wir das eigentlich? Genau an diesem Punkt setzt Brand Creator an», lässt sich Christian Müller, Gründer und Verwaltungsratspräsident des Unternehmens, in der Mitteilung zitieren.







Namensideen und Domainprüfung sind zum Einstieg kostenlos. Preise nennt die Mitteilung keine. Laut Website (Stand Oktober 2026) kosten die weiterführenden Pakete einmalig zwischen 29 und 249 Franken pro Projekt, ein Abo gibt es nicht. Domainregistrierung und Rechtsberatung sind nicht inbegriffen. Die markenrechtliche Vorprüfung ersetzt ausdrücklich keine Beratung durch Fachpersonen. Bei einer definitiven Markenanmeldung könne eine weitergehende Prüfung sinnvoll sein, heisst es. Ziel sei es auch nicht, Markenberater, Designerinnen oder Markenanwälte zu ersetzen, sondern ihnen eine bessere Ausgangsbasis zu liefern. Zur Zielgruppe zählt das Unternehmen neben Gründern, Start-ups und KMU auch Agenturen, Unternehmensberater und Start-up-Coaches. (pd/cbe)