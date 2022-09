Serviceplan: Von der Tiefkühltruhe ins Portfolio

Die Schweizer Glace Traditionsmarke Mövenpick aus dem Haus Froneri ist weltweit bekannt für ihre hochwertigen Rezepturen. Für einen besonders intensiven Genuss sorgen dabei die Sorten von Mövenpick «Sensations», die mit speziellen Zutaten wie Cookie Dough oder Vanilla Brownie vor allem eine jüngere Zielgruppe ansprechen, heisst es in einer Mitteilung.

Für die Kampagne zur Neupositionierung von Mövenpick «Sensations» im Schweizer Markt wurde Anfang Sommer ein Pitch durchgeführt, in dem sich Serviceplan Suisse gegen zwei Agenturen durchsetzen konnte.

«Serviceplan Suisse hat uns mit einem kreativen und ästhetisch hochwertigen Konzept überzeugt. Es ist frisch, eigenständig und visuell wahnsinnig lecker. Und passt deshalb perfekt zu unserem Glace» sagt Reto Luechinger, Geschäftsführer von Froneri, laut Mitteilung

Pam Hügli, CEO von Serviceplan Suisse, ergänzt: «Es ist immer toll, wenn man für ein Produkt werben darf, dass man selbst gern mag. Und bei Mövenpick Glace ist das definitiv der Fall.»

Der Media-Etat von Mövenpick Glace wird bereits seit Anfang 2022 von Mediaplus im House of Communication Zürich verwaltet.

«Dass wir nun auch die Kreation für Mövenpick verantworten, freut uns ganz besonders. Damit werden wir auch unserem Anspruch gerecht, Brands im House of Communication Zürich über alle Disziplinen hinweg zu betreuen und sie zu Best Brands zu machen», so Hügli weiter.

Zurzeit wird intensiv an der Umsetzung der Kampagne gearbeitet, die vorwiegend auf Plakaten, im TV und auf Social Media eingesetzt wird. Erste Arbeiten werden im Frühjahr 2023 zu sehen sein: rechtzeitig zum Start der Glace- Saison. (pd/mj)