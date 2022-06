Manor

Partnerschaft mit Too Good To Go und ReCircle erweitert

Manor weitet seine Kooperation mit Too Good to Go auf weitere Restaurants aus. Auch ReCircle kommt ins Spiel.

Manor und Too Good To Go dehnen ihre Zusammenarbeit auf alle 25 Manora Restaurants, zwei Manora Pizza&Pasta Restaurants und neun Manora Fresh To Go Take-Aways aus. Auch das Berner Unternehmen ReCircle kommt ins Spiel.