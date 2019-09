de-lay, Frame Engine & Bandara: VR-Film für Ikea gewinnt Silber in Cannes

Das Projekt «Sustainability at Ikea Group» wurde an den «Cannes Corporate Media & TV Awards» in der Kategorie «360°-Videos und Virtual Reality» mit Silber ausgezeichnet. Der Virtual-Reality-Film, der bei Ikea-Weiterbildungen rund um die Welt im Einsatz ist, wurde in der Schweiz konzipiert und umgesetzt – und zwar von der Kommunikationsagentur de-lay, der Filmproduktion Frame Engine und dem VR/AR Content Studio Bandara, wie es in einer Mitteilung heisst.



«Sustainability at Ikea» mache die Nachhaltigkeitsbestrebungen des Möbelkonzerns innerhalb von zehn Minuten erlebbar: Der VR-Film teleportiere die Mitarbeiter unter anderem in einen polnischen Wald, ein Flüchtlingsheim in Bern und in die weltweit nachhaltigste Ikea-Filiale im deutschen Kaarst. Laut der Meldung werden anhand der Geschichte eines «Poäng»-Sessels Themen wie Umweltschutz, Inklusion oder Kreislaufwirtschaft «verständlich» erklärt. (pd/lol)