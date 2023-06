Aviaticfilms: Waghalsiger Flug durch die Art Basel

Zum dritten Mal konnte Martin Drescher, FPV-Pilot und Mitgründer von Aviaticfils, seine Skills zum Besten geben. Mit seiner First-Person-View-Drohne fliegt er in einem One-Take waghalsig durch sündhaft teure Kunstwerke an der «Unlimited»-Ausstellung der Art Basel, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der knapp zweiminütige Flug werde von einer sphärischen Musik begleitet und versetze Betrachterinnen und Betrachter in einen Trance-Zustand. Der Flug startet am Eingang der Ausstellung, führt durch die Halle, an den Kunstwerken vorbei oder mitten durch und gibt den Zuschauerinnen und Zuschauern die Möglichkeit, die Ausstellung wortwörtlich zu überfliegen. «In der Vorbereitung haben wir mit dem Team von Art Basel eine genaue Flugroute ausgearbeitet und somit das Risiko minimiert», wird Martin Drescher zitiert. «Die Manöver mitten durch die Kunstwerke sind für mich ein Highlight und das Team von Art Basel setzt grosses Vertrauen in mich. Diese erfordern viel Training, die höchste Konzentration und Fingerspitzengefühl. Man stelle sich vor, ich crashe mit der Drohne in eines der Kunstwerke.»

Nicht nur Drescher kam ins Schwitzen, auch der Produzent und Geschäftsführer Pablo Grendelmeier brauchte starke Nerven und grosses Vertrauen in seinen Geschäftspartner. «Wir sind zwar gut versichert, jedoch handelt es sich hier um Unikate, da will man natürlich nicht verantwortlich sein, wenn etwas passiert. Dennoch bereitet uns dieses Spektakel jedes Mal Freude und wir lieben die Herausforderung.»

Jeanne Salome Rochat, Head of Brand and Creative der Art Basel: «Seit drei Jahren engagieren wir Aviaticfilms für den ‹Unlimited›-Rundflug. Ihre spektakulären Flugkünste und ihre professionelle Herangehensweise geben mir Sicherheit und wir freuen uns einen solchen Partner an der Seite zu haben.»

Verantwortlich bei Aviaticfilms: Martin Drescher (FPV-Pilot), Pablo Grendelmeier (Produzent), Robin Walker (Editing, Color Grading). (pd/cbe)