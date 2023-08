WaldSchweiz: Waldeigentümerverband mit neuem Kommunikationsleiter

Der Zentralvorstand von WaldSchweiz hat Benno Schmid zum neuen Leiter Kommunikation und Politik ernannt. Das schreibt der Waldeigentümerverband in einer Mitteilung. Schmid übernimmt damit die Gesamtverantwortung für die drei Fachbereiche Kommunikation, Politik und Fachmedien. Der neue Kommunikationsleiter hat seine Stelle Mitte Juli angetreten. Sein Vorgänger, Florian Landolt, hat eine neue berufliche Herausforderung angenommen.

Benno Schmid hat laut Mitteilung an der Universität Freiburg Zeitgeschichte und Journalismus studiert. Zudem hat er das eidgenössische Diplom als PR-Berater erworben und ein CAS in Social Media absolviert. Seine berufliche Karriere begann der 54-Jährige als Juniorberater und PR-Redaktor in einer PR-Agentur in der Region Zürich. Danach übernahm er leitende Funktionen im Kommunikationsbereich bei der Schaffhauser Polizei sowie beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau. Zuletzt war Schmid als Leiter Kommunikation beim Bundesamt für Strassen Astra tätig. (pd/yk)