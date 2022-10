Am Montag ist der bundesrätliche Instagram-Kanal mit dem Namen gov.ch live gegangen. Zur verstärkten Präsenz des Bundesrats in den sozialen Medien gab es allerdings auch einige kritische Stimmen – zum Beispiel vom Verlegerverband Schweizer Medien (persoenlich.com berichtete). VSM-Geschäftsführer Stefan Wabel hatte auf Anfrage gesagt: «Unsere bereits im letzten Jahr geäusserte Besorgnis bleibt weiterhin bestehen, dass die Kommunikation über soziale Medien zu einer Umgehung der klassischen Medien führt und so die unabhängige Betrachtung und Einordnung, die alle relevanten Fakten und Positionen abbildet, fehlt».

Die verstärkte Präsenz der Landesregierung in den sozialen Medien soll die klassische Öffentlichkeitsarbeit gemäss Angaben der Bundeskanzlei jedoch nicht ablösen, sondern ergänzen: Medienmitteilungen, Medienkonferenzen und Webseiten würden zentral bleiben. Ziel sei es, Entscheidungen mit audiovisuellen Mitteln zu erklären, wie die Bundeskanzlei am Montag weiter mitteilte. Man wolle junge Menschen ansprechen, von denen sich der Grossteil vorwiegend über soziale Medien informiert.

Am zweiten Tag nach Launch des Instagram-Kanals gov.ch setzte das Kommunikationsteam des Bundesrats dieses Versprechen in die Tat um: Am Dienstagmorgen spielte erstmals die junge Generation eine Hauptrolle auf dem Kanal – in einem Video äussern sich junge Menschen zur Frage, was sie vom Bundesrat auf Instagram erwarten:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Der Bundesrat • Le Conseil fédéral • Il Consiglio federale (@gov.ch)

Für die Erstellung der Inhalte und Beiträge für die sozialen Medien und die Bewirtschaftung der Kanäle wurden insgesamt zehn Stellen geschaffen, wie die Bundeskanzlei am Montag mitteilte. (tim)