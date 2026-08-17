Publiziert am 17.08.2026

IWP: «Die Meinungen sind gewissermassen Stammtischsätze»

Das IWP lanciert eine Plakatkampagne, die mit Bodin Consulting entwickelt wurde. Warum ein Forschungsinstitut Werbung macht und wie die Plakate provozieren, erklärt Geschäftsführer René Scheu im Interview.

Cohaga: «Mehr Inhalte führen zu mehr Sichtbarkeit»

Das St. Galler Startup hat mit Ranq ein Firmenverzeichnis lanciert, das Unternehmen für KI-Chatbots besser sichtbar machen soll. Gründer Fabio Mätzler über GEO als neues SEO, Vorurteile gegenüber Verzeichnissen und die Frage, was zahlende Kunden tatsächlich bekommen.

Buch: «Wir behandeln Flüsse zärtlich, als Lebewesen»

Der frühere DRS-3-Programmleiter Bendicht Luginbühl surft seit 45 Jahren in Schweizer Flüssen und hat zusammen mit dem Fotografen Stefan Wermuth den Bildband «La petite mort – Surfen im Fluss» publiziert. Im Interview erzählt er von einer verschworenen Szene, die sich Askese verordnet hat – und von versiegenden Quellen, wegen derer die Flusssurfer auch radikale Umweltmassnahmen mittragen würden.

Brack: «Ich mache Dinge gerne richtig oder gar nicht»

Nur ein Jahr nach dem grossen Rebranding hat der Online-Händler Brack seinen Werbeauftritt komplett überarbeitet. Statt KI-generierter Bilder stehen nun Kartonrequisiten im Zentrum. Marketingchef Roman Reichelt erklärt, warum die erste Kampagne zu austauschbar war, was Kundenfeedback damit zu tun hat – und warum er trotz guter Zahlen nicht zufrieden war.

Markus Freitag: «Swissness ist kein abgeschlossenes Erbstück»

Über 90 Prozent der Menschen in der Schweiz bezeichnen sich als glücklich – und doch blicken viele wehmütig zurück. Politikwissenschaftler Markus Freitag erklärt in einem neuen Buch, was die Schweiz zusammenhält und wo die Risse verlaufen. Dazu stellte er 52 provokante Fragen.

Drogistenstern: «Immerhin habe ich so lange durchgehalten»

Sabine Reber ist Journalistin, Gartenkolumnistin und Schriftstellerin. Zuletzt war sie fünf Jahre Chefredaktorin der Zeitschrift Drogistenstern. Vier davon hatte sie es «supergut», im fünften wuchs der Spardruck – und Reber musste gehen. Nach 40 Jahren Journalismus fragt sie sich: War's das?

Albi Matter: «Ich bin ein Mensch, der nie aufgibt»

Nach seinem Country-Konzert im Hallenstadion musste Albi Matter mit seiner Veranstaltungsfirma Konkurs anmelden. Im Interview spricht er über einen wortbrüchigen Geschäftspartner, die Krise der Unterhaltungsbranche – und warum er trotzdem weitermacht.

Auch unser Podcast zum 50. Jubiläum des ADC hat nicht pausiert. Die Episoden sind hier aufgelistet. Ausserdem finden Sie alle bisherigen Folgen unserer Sommerserie hier. Die letzte erscheint nächste Woche.