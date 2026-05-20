Salz & Water: Das Wasser wird zur Hauptfigur

Publiziert am 20.05.2026

Der zentrale Leitgedanke der neuen Markenplattform «Welcome to the Ceramic Era» soll Cerafiltec als treibende Kraft moderner Wasseraufbereitung positionieren – und als strategisches Fundament einer neuen Wachstumsphase dienen, heisst es in einer Mitteilung.

Cerafiltec stellt keramische Filtrationsmembranen her, die als langlebigere und ressourcenschonendere Alternative zu herkömmlichen Polymermembranen gelten. Die Herausforderung für Salz & Water bestand darin, diese technologische Führungsrolle kommunikativ erlebbar zu machen, ohne in Produktspezifikationen abzudriften. In Strategie-Workshops und Brand Sprints erarbeitete die Agentur eine emotionale Markenwelt für den B2B-Bereich.

Herzstück der Markenplattform ist ein Film, der bewusst auf direkte Produktdarstellung verzichtet und Wasser selbst metaphorisch zur Hauptfigur macht. Mit dem Launch einer neuen Website wird die Plattform vollständig erlebbar. Der Leitgedanke soll künftig als Orientierungsrahmen für Produkt-Roadshows, Kommunikation und Design dienen. (pd/spo)