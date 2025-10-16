Publiziert am 16.10.2025

Der neue Blog kombiniert redaktionelle Inhalte rund ums alltägliche Sparen mit Ratgeber-Beiträgen der Cashback- und Angebotsplattform Poinz. Diese Artikel sind gekennzeichnet mit dem Hinweis, dass Prinz den Inhalt verfasst hat.

CH Media Mind bringt Expertise im Content Marketing ein

Umgesetzt wird «Smart gespart» von CH Media Mind in enger Zusammenarbeit mit Watson und Poinz: «Wir bringen unser Know-how im Content Marketing ein und verbinden Inhalte mit Reichweite. So entstehen Formate, die sowohl die Community bereichern als auch den Marken unserer Partner einen nachhaltigen Mehrwert bieten», wird Florian Sonderegger in einer Medienmitteilung zitiert. Sonderegger ist Director Commercial Content & Innovation bei CH Media und Leiter von CH Media Mind.

Poinz erreicht breite Leserschaft im passenden Umfeld

Mit dem neuen Blog erweitert Watson sein Serviceangebot für die junge, urbane und digitalaffine Zielgrippe. Für Poinz bietet die Partnerschaft die Möglichkeit, seine Botschaften zu Spartipps, Rückvergütungen und digitale Treuekarten in einem passenden redaktionellen Umfeld zu präsentieren – und damit eine breite Leserschaft zu erreichen. (pd/nil)