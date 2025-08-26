Brand Affairs: WealthTech-Unternehmen will Position schärfen

Publiziert am 26.08.2025

Die Agentur soll QPLIX Schweiz bei der Schärfung seiner Position als Anbieter digitaler Lösungen im Wealth-Tech-Sektor unterstützen und die Marken- sowie Medienpräsenz gezielt ausbauen. Das schreibt QPLIX in einer Medienmitteilung.

Parallel zur Zusammenarbeit mit Brand Affairs hat QPLIX einen neuen Standort im Zentrum von Zürich eröffnet. Das Unternehmen ist bereits seit mehreren Jahren im Schweizer Finanzmarkt tätig und betreut Kunden aus dem Wealth Management, darunter Family Offices, unabhängige Vermögensverwalter, Banken und institutionelle Investoren.

Die QPLIX-Plattform digitalisiert komplexe Vermögensstrukturen und automatisiert manuelle Prozesse. Das System integriert Funktionen wie Konsolidierung von liquiden und illiquiden Anlagen, Portfolio Management, Reporting, CRM und Trading auf einer Plattform. Sämtliche Daten werden in der Schweiz verarbeitet und erfüllen Standards für Datenschutz und Cybersicherheit.

«Wir verzeichnen in der Schweiz starkes Wachstum und geniessen das Vertrauen unserer Kunden», wird Sener Arslan, Regional Director QPLIX Schweiz, in der Medienmitteilung zitiert. Mit dem neuen Standort könne das Team Kunden direkter vor Ort betreuen und die Präsenz in einem führenden Finanzzentrum Europas stärken. Die Zusammenarbeit mit Brand Affairs unterstreiche den Anspruch, technologisch und kommunikativ als verlässlicher Partner zu agieren. (pd/nil)