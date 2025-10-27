Farner: Wechsel bei Corporate Communications & Public Affairs

Publiziert am 27.10.2025

Marco Imboden, der den Bereich Corporate Communications & Public Affairs neu übernimmt, war in den vergangenen 20 Jahren in Führungspositionen bei verschiedenen Schweizer und internationalen Unternehmen tätig. «Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Führungsteam und darauf, den Bereich Corporate Communications und Public Affairs weiterzuentwickeln», wird Imboden in einer Medienmitteilgung von Farner zitiert.

Aktuell leitet er die Corporate Communications der CSS Gruppe, einer der grossen Schweizer Krankenversicherer. Zuvor arbeitete er unter anderem bei der Schweizerischen Post, SR Technics und der Zurich Insurance Group in leitenden Kommunikationsfunktionen.

Aufgrund seiner bisherigen Tätigkeit bringt Imboden Erfahrung in strategischer Kommunikation mit, insbesondere in stark regulierten Märkten.

«Der richtige Zeitpunkt, um die Verantwortung zu übergeben»

Urs Knapp, der den Bereich bisher geleitet hatte, war Partner und Mitglied der Geschäftsleitung von Farner. In seiner Zeit bei der Agentur baute er die Bereiche Health Care Communications und Financial Communications auf. «Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um die Management-Verantwortung in neue Hände zu übergeben», wird Knapp in einer Medienmitteilung der Agentur zitiert. Er wird seine Erfahrung weiterhin ausgewählten Kunden als Senior Advisor zur Verfügung stellen.

Farner-CEO Michel Grunder bezeichnet Imboden als Bereicherung für Kunden und Team. Er dankt Knapp für dessen jahrzehntelanges Engagement und die prägende Arbeit.

Imboden stösst im März 2026 zur Agentur und übernimmt die Führungsaufgaben im April. Er wird Mitglied der Geschäftsleitung. (pd/nil)