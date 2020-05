Fabian Cortesi und Hans Jörg Luchsinger sind beide Partner der inhabergeführten Agentur, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochmorgen heisst. IEU Kommunikation, mit Sitz in Liestal BL und sieben MitarbeiterInnen, steht für Integrale Kommunikation für Energie und Umwelt.

IEU Kommunikation bietet ihren Kunden strategische Beratung und Kommunikationsdienstleistungen an. Die Schwerpunkte liegen in der Medienarbeit, der Organisation von Fachevents, der Video-Produktion und der Realisation von Community-Kampagnen.

Co-Creation gemeinsam mit der Branche

«Wir sind davon überzeugt, dass echte Innovation in unseren Themen nur im Netzwerk entstehen kann – in Co-Creation auf Augenhöhe. Darum schaffen wir gemeinsam mit unseren Kunden, unserem Fachnetzwerk und allen relevanten Dialoggruppen Plattformen. So bringen wir Menschen zusammen, damit Innovation entsteht», lässt sich Fabian Cortesi, Geschäftsleiter von IEU Kommunikation, in der Mitteilung zitieren.

IEU Kommunikation betreut seit 2012 die Veranstaltungs- und Netzwerkplattform «Swissbau Focus» und seit 2018 das «Swissbau Innovation Lab», die Plattform für digitale Transformation der Schweizer Bau- und Immobilienbranche. (pd/lol)