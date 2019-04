PR-Bild Award 2019: Wenn Bilder Geschichten erzählen

Ab sofort können sich Unternehmen, Organisationen und Agenturen für den PR-Bild Award 2019 bewerben. Die DPA-Tochter News aktuell sucht zum 14. Mal die besten PR-Fotos des Jahres aus der Schweiz, Deutschland und Österreich. Die Einreichungsphase für den renommierten Branchenpreis endet am 14. Juni, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wenn es ein Bild schafft, uns zu berühren und in unserem Gedächtnis hängen zu bleiben, ist es ein gutes Bild. Wenn es dann noch eine Geschichte erzählt oder uns zum Lachen bringt, ist es preiswürdig», wird Eljub Ramic, Geschäftsführer von News aktuell (Schweiz), zitiert. «Der PR-Bild Award gibt uns die Möglichkeit, herausragende PR-Fotografie zu entdecken und zu prämieren. Wir wollen den Unternehmen und Agenturen, die viel Arbeit, Kreativität und Herzblut in ihre Bild-PR stecken, eine würdige Bühne geben.»

Nach Ende der Bewerbungsfrist werden die Gewinner in einem zweistufigen Auswahlverfahren ermittelt: Zuerst entscheidet eine Fachjury aus Medien- und Kommunikations-Experten, welche Bilder es auf die Shortlist schaffen. Vom 12. August bis 11. Oktober stimmt die Fachöffentlichkeit über die Favoriten ab. Am 24. Oktober gibt News aktuell die Gewinner-Bilder im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in Hamburg bekannt. (pd/cbe)