KS/CS: Wenn Bots den Erfolg bestimmen

Publiziert am 11.11.2026

Organisiert hat den Anlass «Fake, Real … Egal? Kontroversen im Werbe-Ökosystem» die Regionalkommission Deutschschweiz von KS/CS Kommunikation Schweiz, das Publikum stammte aus Kommunikation, Marketing, Technologie, Recht und Forschung. Christian Zimmer, geschäftsführender Gesellschafter von Welect, setzte zum Auftakt einen kritischen Akzent. «Maschinen kaufen ein, Bots klicken, und der Algorithmus hält beides für Erfolg», wird er in der Mitteilung zitiert. Zimmer argumentierte, dass in einer von KI-Agenten geprägten Werbewelt echte menschliche Signale an Bedeutung gewinnen. CMOs müssten darauf achten, dass künstliche Intelligenz nicht nur Arbeitsprozesse effizienter macht, sondern auch die Wirkung der Werbung verbessert.

Eine andere Perspektive brachte Yves Mäder ein, Industry Leader Retail Omnichannel Schweiz und Österreich bei Google Switzerland. Er sprach über die Rolle des Konzerns im digitalen Ökosystem und die Chancen, die sich für Unternehmen ergeben. Gleichzeitig thematisierte er die Schwierigkeit, reale von künstlich erzeugten Inhalten zu unterscheiden.

Recht und Datenschutz

Nicole Beranek Zanon, Partnerin und Gründerin von Haerting Schweiz sowie General Counsel bei Switch, befasste sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen. Dazu gehörten Datenschutz, Urheberrecht, regulatorische Entwicklungen und die Verantwortlichkeiten beim Einsatz von KI. Florian Walz, Schweiz-Verantwortlicher der Adtech-Plattform Adform, sprach über datengetriebene Werbung im Spannungsfeld zwischen Datenschutz, Datenautonomie und technologischer Entwicklung.

Guido Trevisan (APG|SGA), Monica Jäggi (Konnex) und Lars Beerenwinkel (ETH Juniors) präsentierten zudem die schweizweite KI-Bias-Studie. Diese untersucht, wie Sprachmodelle Werbebudgets verteilen. Demnach schlagen die Modelle für alle Branchen einen ähnlichen Werbemix vor und weichen damit deutlich vom realen Schweizer Markt ab (persoenlich.com berichtete).

Der Verband sieht die Branche nach eigenen Angaben «erst am Anfang einer Entwicklung». Entscheidend werde sein, wie sich Verantwortung, Transparenz und Vertrauen in einer zunehmend automatisierten Kommunikation sicherstellen liessen. (pd/cbe)