Walder,Werber: Wenn der Stararchitekt auf den Starkoch trifft

Im Auftrag des Unternehmens für aussergewöhnliche Beleuchtungslösungen und hochwertige Lichtwerkzeuge Neuco hat Walder,Werber ein hochwertiges Kundenmagazin realisiert. Das umfangreiche Heft erscheint jährlich in Deutsch und Französisch, heisst es in der Mitteilung dazu. Es umfasst Berichte aus der Welt des Lichts, Referenzprojekte von Neuco, Themen zur Nachhaltigkeit, Promi-Interviews und die neusten Produkt-Highlights.

Um die Beleuchtungslösungen noch erlebbarer zu machen, präsentiert sich der Lichtexperte in einem Film, der das Printmagazin mit digitalen Medien verknüpft – und zwar mit Starbesetzung. Sternekoch Andreas Caminada und Stararchitekt Gion A. Caminada präsentieren in Fürstenau das neuste kulinarische Angebot. Ein alter Stall wurde zum Restaurant und Hotel umgebaut und bietet feinste Bündner Spezialitäten. In Zusammenarbeit mit dem Architekten entwickelte und realisierte Neuco die Lichtgestaltung. Der Film wurde von Walder,Werber konzipiert und umgesetzt.





Verantwortlich bei Neuco AG: Pascal Läubli (Leitung Marketing).; verantwortlich bei walder,werber: Sandro Walder (Gesamtleitung), Anna Kindlimann (Creative Direction), Stefan Moeschlin (Beratung/Konzept/Text), Flurina Decasper (Text), Corsin Kessler (Art Direction), Michi Döös (Film). Kamera: Matthias Loeffel.