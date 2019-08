Pinktank: Wenn die Chefs vom Rock’n’Roll geküsst werden

Wenn irgendwo Schlüsselpersonal fehle oder ein Managementsystem eingeführt werden soll, dann eile Creacon zu Hilfe und greife Unternehmen in Not unter die Arme. Für das Rebranding von Creacon, einem Unternehmen aus dem Bereich Interims- und Qualitätsmanagement, setzt Pinktank auf Rock’n’Roll, wie es in einer Mitteilung heisst. Visual, Claim und Massnahmen werden konsequent mit Elementen der Rockmusik umgesetzt.

In einem kooperativ-kreativen Thinktank unter der Leitung von Cordelia Hagi wurden laut Mitteilung verschiedene Ideen und Ansätze mit dem Team von Creacon thematisiert. Aus der anschliessenden Kreativarbeit sei das integrierte Konzept «We rock your biz» entstanden, in dem auf unterschiedliche Weise dargestellt werde, wie das Business der Kunden gerockt werde. Aufgemalte Masken im Stil der Band Kiss und Rockerposen würden den neuen Aufritt abrunden.

Verantwortlich bei Creacon: Alfred Hirsig, Markus Lüscher, Thomas Kaufmann; verantwortlich bei Pinktank: Cordelia Hagi (Gesamtverantwortung), Rolf Kleeb (Projektleitung); verantwortlich bei Die Antwort: Sarah Hiltebrand (Creative Direction), Mike Surovka, Mike Krüll; Fotoshooting: Dan Cermak; Umsetzung Website: Neochic. (pd/cbe)