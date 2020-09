Die Swiss Football League hat am Samstag wieder gestartet – wegen der Pandemie mit Auflagen. Die Zürcher Brandingagentur Martin et Karczinski hat sich überlegt, was Maskenpflicht und Schutzkonzept für die Logos der Top-Vereine bedeuten könnte. Eine humorige Hommage an den Schweizer Fussball unter aktuellen Gegebenheiten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Martin et Karczinski ist ein Unternehmen für strategische Markenberatung, Design und Transformation. An den Standorten Zürich und München beschäftigt das inhabergeführte Unternehmen rund 100 Experten in den Bereichen Consulting, Strategie, Design und Digital. (pd/cbe)