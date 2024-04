Migros-Magazin: Wenn die Zeitung auf einmal nicht mehr kommt

von Sandra Porchet

Über zwei Millionen Migroskundinnen und -kunden finden zuversichtlich jeden Montag ein Exemplar des Migros-Magazins in ihrem Briefkasten. In letzter Zeit sind es allerdings weniger geworden.

Die Auflage ist letztes Jahr zurückgegangen. Erreichte sie laut Wemf Auflagebulletin 2022 2,15 Millionen Exemplare, waren es 2023 noch 2,06 Millionen, also rund 90'000 weniger. Hinter dieser Senkung steckt eine Strategie.

Hohe Kosten

«Das Migros-Magazin hat sich dem veränderten Konsumverhalten der Leserschaft angepasst und musste entsprechende Massnahmen ergreifen», schreibt die Medienstelle auf Anfrage. Ein Grund seien die «massiv gestiegenen Rohstoff-, Beschaffungs- und Zustellungskosten, welche uns zwingen, aus dem vorhandenen Budget das bestmögliche herauszuholen.»

Auch hätte die Digitalisierung zur Folge, dass weniger Personen das Migros-Magazin in Papierform erhalten wollen, stellt der Grossverteiler fest. Deshalb werden redaktionelle Inhalte auch online oder als Newsletter angeboten.

In der Folge hat Migros entschieden, «einer gewissen Lesergruppe die Publikation nicht mehr aktiv zuzustellen. Bei dieser Lesergruppe handelt es sich um Personen, die wir mit unseren Themen im Magazin am wenigsten erreichen konnten.» Nach welchen Kriterien die betroffene Gruppe definiert wurde, präzisiert Migros nicht.

Nur wenige Rückmeldungen

«Wir haben nur wenige Rückmeldungen erhalten, wonach sie das Magazin vermissen», betont die Medienstelle. «Diejenigen, wenigen Personen, die sie explizit wieder gewünscht haben, wird sie selbstverständlich auch wieder zugestellt.»

Coop verfolgt seinerseits eine andere Strategie. «Wir sind weiterhin fest überzeugt von der Attraktivität und Wirkung der Coopzeitung als grösstes wöchentliches Konsummagazin», schreibt die Medienstelle auf Anfrage. Die Auflage ist in den vergangenen Jahren stabil um die Marke von 2,5 Millionen Exemplaren geblieben.

Wie auch andere Bereiche der Migros befindet sich die Abteilung Kommunikation in einer Umwandlungsphase. Die Direktion Kommunikation & Medien des Migros-Genossenschafts-Bunds (MGB), und somit auch das Migros-Magazin, wurde in grossen Teilen zusammen mit dem Bereich Marketing des MGB in die Abteilung Marketingkommunikation der neuen Migros Supermarkt AG überführt (persoenlich.com berichtete). Die Publikation selbst wurde umgestaltet und beinhaltet mehr Supermarkt-Inhalte und weniger journalistische Artikeln.