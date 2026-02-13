Publiziert am 13.02.2026

Die Listening Bar Tutto Niente in Lugano bezeichnet sich als grösste ihrer Art in Europa. Im Zentrum steht laut Mitteilung ein massgefertigtes «OJAS x NNNN Sound System», das ein immersives, warmes und analoges Klangerlebnis ermöglicht. Ein besonderes Highlight seien die ersten permanent installierten «ON4 Speakers» in Europa.

Die Bar kombiniert analoge Soundkultur mit einem eigenständigen Restaurantbereich und verbindet Musik, Raum und Hospitality zu einem ganzheitlichen Konzept, heisst es weiter.

House of Deep entwickelte die vollständige Marken- und Kommunikationsstrategie inklusive Brand Narrative, Filmproduktion, visueller Sprache und kultureller Positionierung. Ziel war es, die Bar als eigenständiges Hospitality- und Kulturformat in Europa zu etablieren. (pd/cbe)