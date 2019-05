In enger Zusammenarbeit mit Human Resources von Credit Suisse hat die Filmgerberei ein Konzept erarbeitet, das Jugendliche anspreche und klassisch genug sei, um auf unterschiedlichen Channels eingesetzt zu werden. So werde der Film auf der eigenen Webseite und auf Social Media genutzt, aber auch an verschiedenen Informationsveranstaltungen und Schnuppertagen gezeigt, heisst es in einer Mitteilung.







Sprachaufenthalte, mehr Ferien im Fokusmodell oder einen Zustupf an den Laptop. Das seien nur ein paar der Vorteile, welche die Credit Suisse ihren Auszubildenden anbietet. Erzählt werden diese von einem jungen Lernenden, der sich so wohl fühlt, dass er sich bereits als Chef sieht. Zur Verwunderung seiner Kolleginnen und Kollegen.

Das Ziel des Films sei es, die vielen Vorzüge einer KV-Lehre bei der Credit Suisse so zu zeigen, dass sich das junge Zielpublikum angesprochen fühlt. «Unser Credo lautete: Die vielen Informationen in eine spannende und humorvolle Handlung einzubetten. Das Resultat funktioniert wie ein kleiner Kurzfilm», wird die Regisseurin Marina Klauser zitiert.







Verantwortlich bei Filmgerberei: Azra Djurdjevic (Produzentin und Idee/Konzept), Balz Chen (Idee/Konzept), Marina Klauser (Drehbuch und Regie), Silvio Gerber (Kamera), Alessandro Biffi (Postproduktion); verantwortlich bei Credit Suisse: Norman Stilli (Abteilung Young Talents). (pd/log)