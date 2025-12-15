Realizer: Werbetechniker expandiert mit neuem Auftritt

Publiziert am 15.12.2025

Mit dem neuen Standort in Liestal reagiert Realizer auf das kontinuierlich wachsende Auftragsvolumen in der Nordwestschweiz, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt. Das ehemalige Hanro-Gebäude biete ideale Voraussetzungen für den Ausbau von Produktion und Montage und stärkt die regionale Präsenz, hiesst es weiter. «Der Standort in Liestal ist für uns ein logischer Schritt. Er bringt uns näher an unsere Kundinnen und Kunden in der Region Basel und ermöglicht eine noch effizientere Projektabwicklung», wird Patrick Muntwyler, CEO von Realizer, in der Mitteilung zitiert.

Übernahme des Genfer Partners

Auch in der Westschweiz baut Realizer seine Präsenz weiter aus: Mit der Übernahme und Integration des Traditionsbetriebs Carlit in Genf wird die langjährige Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen in eine gemeinsame Zukunft überführt.

Unter dem neuen Namen Realizer SA wird der Standort Genf künftig als Teil der Realizer-Struktur geführt. «Die Integration von Carlit ist ein konsequenter Schritt in unserer Expansionsstrategie. Sie erlaubt uns, Kundinnen und Kunden in fast allen Sprachregionen mit gleichbleibender Qualität und kürzeren Wegen zu bedienen», so Muntwyler. Dank der bestehenden Kundennähe, der regionalen Marktkenntnis und der aktiven Marktbearbeitung durch Angelina Royere, Key Account Managerin Westschweiz, könne Realizer nun schweizweit – von Zürich über Basel bis Genf – mit lokal verankerten Teams agieren.

Neuer Markenauftritt erstmals mit Claim

Im Rahmen eines Rebrandings wurde der gesamte Auftritt überarbeitet. Das neue Logo erscheint in geneigter Schrift und in leuchtendem Neongelb und steht symbolisch für Dynamik, Fortschritt und Zukunftsorientierung. Während das modernisierte R-Icon weiterhin die Verbindung zum ursprünglichen Logo wahrt, löst es sich gleichzeitig selbstbewusst vom bisherigen Design ab.

Erstmals wird die Marke von einem Claim begleitet. «Realizing Vision.» soll den Markenanspruch auf den Punkt bringen: Visionen sichtbar machen und Ideen Realität werden lassen, schreibt Realizer.

Die neue Website präsentiert Realizer neu strukturiert mit vier Hauptbereichen: Folieren, Brand Activation, Store Branding und Warehousing. Diese Gliederung unterstreiche die Vielseitigkeit des Unternehmens und schafft gleichzeitig Orientierung für Kundinnen und Kunden, heisst es.

Die 2019 gegründete Firma Realizer ist spezialisiert auf die Umsetzung und Produktion von Markenauftritten in den Bereichen Folierung, Brand Activation, Store Branding und Warehousing. Mit Standorten den Regionen Zürich und neu auch Basel und Genf sowie einem interdisziplinären Team vereint Realizer technisches Know-How und kreative Umsetzungskompetenz. (pd/nil)