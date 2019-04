Schneller, einfacher und digitaler will die VP Bank werden. Um diese Ambitionen emotional erlebbar zu machen, hat die Zürcher Audio Branding Agentur Department of Noise eine Sound Identity kreiert, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Im Team seien die strategischen Ambitionen von «Sound» identifiziert worden. Kern der Sound Identity der VP Bank sind die beiden Wirkungsfelder «Selbstbewusst» und «Twist». Selbstbewusst im Sinne von: Mutig mit Charakter – Twist im Sinne von: Überraschend, unerwartet. Diese beiden Attribute werden ergänzt durch das Wirkungsfeld «Zukunftsgetrieben», welches als genereller Motor für digitale Lösungen wirkt.











«Sound» ist ein hervorragendes Werkzeug, um unserer Markenvision emotionalen Ausdruck zu verleihen. Wir sind sehr glücklich, dass es Department of Noise gelungen ist, unseren hohen Ansprüchen gerecht zu werden und unser Markengefühl auf der auditiven Ebene facettenreich erlebbar zu machen. Die Erarbeitung unserer Sound Identity ist für uns ein wichtiger Schritt in einer digitalen Welt, in der Audio immer wichtiger wird», lässt sich Felipe Gomez de Luis, Head of Branding & Digital Communications, zitieren.

Die VP Bank hat zahlreiche Audio-Assets produzieren lassen, welche in allen Märkten einen Einsatz von Musik & Klang garantieren. Diese beinhalten Audio Logo, Video-Scores, Telefon-Service-Musik, UX-Sounds, Event-Soundkit & eine gebrandete Playlist.

Verantwortlich für Development Sound Identity: VP Bank – Felipe Gomez de Luis (Head of Branding & Digital Communications), Sonia Garcia (Brand Manager), Hariet Emini (Brand Manager); Department of Noise – Konzept, Strategie: Florian Goetze / Phillipp Schweidler / Michael Stuber. Kreation: Florian Goetze / Philipp Schweidler / Troy Hewson; Nulleins: Joël Weber (CI/CD), verantwortlich für Brand Sound Movie:

Konzept, Story: Hotz Brand Consultants, Patrick Ensslin and Department of Noise, Florian Goetze / Philipp Schweidler; Motion Design: Hotz Brand Consultants; Music Composition & Audio Postproduction: Department of Noise, Florian Goetze / Ph!L!pp Schweidler; Produced by VP Bank, Felipe Gomez de Luis (pd/wid)