Raffinerie: Wie frühere Raumfahrtmissionen

Publiziert am 03.07.2026

Die Zürcher Designagentur Raffinerie hat den Markenauftritt für das Focus Project Orbit der ETH Zürich entwickelt, wie sie mitteilt. Das Forschungsprojekt widmet sich der Entwicklung humanoider Robotik für künftige Weltraummissionen.

Zentrales Element der Identität ist das «O» im Namen Orbit, das als Leerstelle gestaltet wurde und zugleich als eigenständiges Zeichen fungiert. Daraus entstand ein Kurzzeichen, das gemäss Raffinerie einen hohen Wiedererkennungswert aufweist. Die visuelle Sprache orientiert sich an früheren Raumfahrtmissionen und kombiniert diese mit einer neofuturistischen Ästhetik.

Der Markenauftritt wird über verschiedene Anwendungen hinweg eingesetzt, darunter digitale Kanäle, Präsentationen, Merchandise sowie der Roboter selbst. Damit soll Orbit sowohl im Forschungs- und Industrieumfeld als auch bei internationalen Wettbewerben auftreten. (pd/spo)