Jung von Matt Brand Identity hat für das Privatlabor Labor Team eine «neue und zukunftsgerichtete Markenidentität» erarbeitet, wie es in einer Mitteilung heisst. Labor Team, 2001 als Team W gegründet, sei eines der fünf grössten medizinischen Labors der Schweiz.

Um das Unternehmen für die Herausforderungen der Zukunft aufzustellen und sich als Wegbereiter individueller Diagnostik im Bereich Privatlabor zu profilieren, wurde im ersten Schritt eine klare Markenstrategie definiert. Mit Hilfe von Workshops und diversen Stakeholderanalysen wurde das Selbstverständnis zu einer Qualitäts- und Kompetenzpositionierung geschärft. Die Entwicklung eines neuen Markennamens, sowie ein in sämtlichen Bereichen überarbeiteter Markenauftritt setzen gemäss Communiqué «ein starkes Signal für die internen Mitarbeitenden, sowie externe Stakeholder».

Der neue Auftritt werde von einem prägnanten und flexiblen Design begleitet, «das sich markant von dem oft nüchtern sterilen Design der Konkurrenz abhebt, und optimal für die Anwendung im digitalen Bereich konzipiert ist». Dabei wurden die Einzelelemente vom labormedizinischen Alltag inspiriert und basieren auf den amorphen Formen von Zellquerschnitten unter mikroskopischer Vergrösserung, wie es weiter heisst. Diese würden sich «als prägnante Formelemente» in sämtlichen physischen und digitalen Anwendungen des Unternehmens wiederfinden.



Parallel dazu widmete sich Jung von Matt Tech dem Relaunch der Labor-Team-Website, wobei die Agentur die neue Markenidentität in den Webauftritt integrierte und innovative Lösungen für eine verbesserte User Experience entwickelte. Im Fokus des Website-Relaunches stand die Verbesserung der Informationsarchitektur und der Inhalte. Zu den Ergebnissen des modernisierten Webauftritts zählen eine Einstiegsanimation zum neuen Labor-Team-Auftritt, ein grosszügiger Header sowie ein intuitiver Analysefinder. Weitere Benefits, die mit der neuen Website einhergehen, sind ein modernisierter Karriereauftritt, eine Vielzahl an Content-Modulen und ein userfreundliches CMS.

Das neue digitale Designsystem «verbindet Funktionalität und Ästhetik» und positioniert Labor Team als «innovative und führende Marke in der Labormedizin», heisst es in der Mitteilung. Moderne Animationen würden der Website «ein dynamisches und modernes Look & Feel» verleihen. Zusätzlich führte Jung von Matt Tech nicht nur eine Content Transformation durch, die die neue Markentonalität widerspiegelt, sondern erarbeitete auch eine Vielzahl neuer Inhalte, um Endkundinnen und Bewerber noch mehr Informationen zu liefern. Von detaillierten Leistungsbeschreibungen bis hin zu News über die aktuellsten Tests: «Der neue Content erleichtert den Zielgruppen, zum Beispiel medizinischen Praxisassistentinnen und -assistenten, das Leben im Arbeitsalltag und schafft so echten Mehrwert», ist Jung von Matt überzeugt.

Verantwortlich bei Labor Team: Alain Cahen (CEO, Strategie), Walter Jenni (CIO, Systeme), Domenic Buschor (Projektleitung, Head of Marketing), Marco Bont (technische Anbindung), Corinne Zangger (Content/Implementation); verantwortlich bei Jung von Matt Brand Identiy: Thomas Deigendesch (Strategie), Christina Widmann (Design Lead), Pablo Scheidegger, Loraine Olalia (Design), Diana Geissel (Projektleitung), Inna Schill (Consulting); verantwortlich bei Jung von Matt Tech: Mergime Raci, Christoph Boy (UX Konzept), Vitalli Peters (Art Direction), Emmanuel Denier, Joel Rohland (UX/UI Design), Christian Koop (Technical Direction), Patrik Ruchti, Stefanie Pfeffer (Beratung/Projektleitung), Stefan Bruggmann (Managing Director, Development), Michelle Scholz (Managing Director); verantwortlich bei Jung von Matt Impact: Matthias Wobrock (Analytics), Philipp Bühler (SEO), Hagi Süssmann (Client Direction); verantwortlich bei 180HB: Piotr Kamiński (Lead Web-Development), Piotr Skwira, Paweł Malinowski, Marcin Gregorczyk, Krzysztof Zjawin (Web-Development), Paweł Nowak (QA); verantwortlich bei ESE Agency: Severin Gamper (Art Direction), Livia Rainolter (Projektleitung). (pd/cbe)