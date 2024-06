Foundry: Wie Schweizer dem Ozean dienen

Publiziert am 11.06.2024

Das Zürcher Unternehmen Blueyou ist laut eigenen Angaben Pionier im Bereich nachhaltigem und sogar regenerativem Seafood. Die Agentur Foundry hat die Positionierung und den neuen Auftritt entwickelt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Frage habe sich gestellt: Wie lässt sich Nachhaltigkeit und erstklassiger Seafood vereinen? Nach Gesprächen mit den beiden Gründern von Blueyou, die sich seit über 20 Jahren in über 25 Ländern für nachhaltige Fischerei und Fair Trade einsetzen, habe sich Foundry überzeugen lassen.

Blueyou ist laut Mitteilung in internationalen Fachkreisen bekannt als Pionier mit höchsten Standards für regenerative Fischerei und fairen Handel. Es galt nun, eine Markenstrategie und einen neuen Auftritt zu schaffen, der auch bei einer breiten Zielgruppe ein grösseres Bewusstsein schafft.

Die neue Marke Blueyou steht laut Agentur für ein klares Bekenntnis zu regenerativer Aquakultur sowie fairer und nachhaltiger Küstenfischerei. «Serve the Ocean» bringe Blueyous Ansatz auf einen Nenner, der über die blosse Erhaltung hinausgehe und aktiv auf Renaturierung und Revitalisierung mariner Ökosysteme abziele. Die neue Markenidentität, die von Foundry entwickelt wurde, spiegele dieses Ethos wider.

In den Markenbildungsprozess seien globale Insights eingeflossen, von Sterneköchen in Vancouver über Verkaufsteams in Manila bis hin zu Einkaufsleitern von Fünf-Sterne-Hotels in Hongkong. Die daraus resultierende Marke und die visuelle Identität «brechen mit den konventionellen Vorstellungen von Seafood-Branding, indem sie kräftige Farben, verspielte Illustrationen und einen Erzählansatz verwenden, der die regenerativen Effekte der Praktiken von Blueyou hervorhebt», schreibt Foundry.

«Unser Ziel war es, über das traditionelle Narrativ der Nachhaltigkeit hinauszugehen und die revolutionäre Rolle von regenerativen Meeresprodukten hervorzuheben», so Sacha Moser, Gründer und Kreativpartner von Foundry. «‹Serve the Ocean› ist ein Aufruf zum Handeln und spiegelt unser Engagement wider, unsere maritimen Ökosysteme nicht nur zu erhalten, sondern aktiv zu verbessern. Die rebellische und verspielte Designrichtung, die wir entwickelt haben, führt zu einer unverwechselbaren und disruptiven visuellen Identität.»

Das neue Designsystem unterstreicht laut Mitteilung «die Liebe der Marke zum Ozean und zeigt die vielfältigen Ursprünge, Arten und ökologischen Wirkungen der Angebote von Blueyou». Der neue Markenauftritt sorge dafür, dass Blueyou in den überfüllten Regalen auffalle und das Klischee der seriösen Verpackungen für nachhaltige Produkte durchbreche.

Um die Identität über alle Touchpoints hinweg fortzuführen, gestaltete Foundry eine umfassende Reihe von Materialien für das Unternehmen neu, darunter die Website, Verkaufstools, Veranstaltungsunterlagen, Präsentationen für Lebensmittelmessen und B2B-Marketingmaterialien, wie es weiter heisst.

Wie Foundry gegenüber persoenlich.com festhält, seien Blueyou-Produkte in der Schweiz noch nicht erhältlich, «doch in vielen asiatischen Ländern sind die Produkte in den besten Restaurants, Supermärkten und bei bewussten Konsumenten bereits sehr beliebt». (pd/cbe)