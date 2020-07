Furrerhugi: Willi Brand ist wieder Partner

Willi Brand ist seit 1. Juli 2020 wieder Partner bei Furrerhugi. Als Mitaktionär und Mandatsleiter wird er künftig eine aktive Rolle beim Auf- und Ausbau der Agentur sowie der Markenallianz Comfederation wahrnehmen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Brand war bereits von 2008 bis 2017 Berater bei Furrerhugi, von 2010 bis 2017 als Partner. Die letzten zwei Jahre war er bei MSD Merck Sharp & Dohme als Senior Health Policy Advisor für den Ausbau der Public Affairs bei MSD Schweiz verantwortlich. Im nationalen und internationalen Public Affairs Management sowie in der Unternehmenskommunikation sammelte Willi Brand Erfahrungen in der Pharmabranche mit den Schwerpunktthemen Onkologie, Vaccine und Biologika. In seiner Funktion war er zudem Delegierter von MSD in verschiedenen Arbeitsgruppen bei Interpharma.

Seit Januar 2020 ist Brand wieder bei Furrerhugi als Senior Consultant tätig, seit 1. Juli als Partner. Er betreut schwergewichtig Mandate in den Bereichen Life Science, ICT und Infrastruktur. (pd/cbe)