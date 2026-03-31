Publiziert am 31.03.2026

Die Inno Digital Services AG (IDS) integriert die Winkler Livecom AG samt Tochtergesellschaften Winkler Systems AG und Mesol AG in ihre Unternehmensgruppe. Die Winkler-Gruppe beschäftigt rund 120 Mitarbeitende.

Mit dem Zusammenschluss baut die IDS Group ihr Portfolio im Bereich professionelle Event- und Medientechnik (ProAV) aus. Die Winkler Livecom AG übernimmt die Leadrolle im IDS-Geschäftssegment Events, während Winkler Systems AG und Mesol AG als eigenständige Gesellschaften bestehen bleiben. Die Akquisition folgt auf den Zusammenschluss von Auviso und Kilchenmann im Jahr 2024 und ist Teil der Buy-&-Build-Strategie der IDS.

Winkler Livecom mit Hauptsitz im aargauischen Wohlen ist im Live-Communication- und Veranstaltungstechnikgeschäft tätig und verfügt über Venuepartnerschaften unter anderem mit den Messeplätzen Basel und Zürich, dem Trafo in Baden, der Halle 622 in Oerlikon sowie dem JED in Schlieren. Christian Künzli, CEO von Winkler Livecom, wird zudem als Verwaltungsrat in die IDS Group eintreten. Die bestehenden Firmennamen und Ansprechpartner bleiben für Kunden unverändert. (pd/cbe)